На Кубі пролунав потужний вибух на нафтобазі – понад 120 постраждалих: фото та відео

На заході Куби попадання блискавки спричинило масштабну пожежу на базі зберігання нафти. Як мінімум, одна людина загинула, понад сотня постраждали, дехто знаходиться у критичному стані, інформує Апостроф .

Про це повідомляють кубинські ЗМІ.

Так, в одному із резервуарів нафтосховища у промисловій зоні Матансас на Кубі стався потужний вибух, який спричинила блискавка. Після цього там почалася потужна пожежа, через яку постраждало понад 120 людей.

Над нафтобазою піднявся чорний стовп черного диму, який було видно з будь-якого куточка міста. Вибух також розбудив усіх місцевих мешканців.





Згідно з репортажем, переданим у новинах місцевого телебачення, пожежники намагаються охолодити пошкоджений бак, щоб запобігти поширенню полум'я на інші паливні баки.

Зі свого боку, місцева газета Хірон із провінції Матансас підтвердила, що пожежа сталася в резервуарі ємністю 50 000 тонн нафти, і що під час удару блискавки вона була заповнена на 50 відсотків.

Поки що місцеві ЗМІ не повідомляють про людські жертви, інформацію про розлив нафти в морі також поки що не підтверджено. За попередніми даними, 121 людину поранено, 17 зникли безвісти, понад 1300 людей евакуювали з небезпечної зони. П'ятеро людей перебувають у критичному стані, троє – у тяжкому.

Також повідомляється про те, що полум'я перекинулося на другий резервуар з нафтою, після чого сталася серія вибухів, від яких постраждав міністр енергетики Ніколас Арронте Крус та прес-група, яка на той час була з ним.