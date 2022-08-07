РФ обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ та ствольної артилерії. Є постраждалі, пошкоджено пів сотні будтнків
Голова ОВА розповів подробиці нічного обстрілу області, інформує
За ніч на Дніпропетровщині пролунала одна повітряна тривога, однак ворожих обстрілів було чотири,
«На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів». У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка», – зазначив Резніченко.
Крім того, в результаті обстрілу було пошкоджено газопровід та електромережу. Без світла залишились кілька тисяч жителів Марганця.
У Червоногригорівській громаді, на щастя ніхто не постраждав.
«По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих», – додав Резніченко.