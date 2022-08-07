РФ обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ та ствольної артилерії. Є постраждалі, пошкоджено пів сотні будтнків

Голова ОВА розповів подробиці нічного обстрілу області, інформує ZN.ua.

РФ обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ та ствольної артилерії. Є постраждалі, пошкоджено пів сотні будтнків
© Валентин Резніченко / Telegram

За ніч на Дніпропетровщині пролунала одна повітряна тривога, однак ворожих обстрілів було чотири, повідомив голова ОВА Руслан Резніченко. Під вогонь противника знову потрапили Нікопольський та Криворізький район.

«На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів». У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка», – зазначив Резніченко.

Крім того, в результаті обстрілу було пошкоджено газопровід та електромережу. Без світла залишились кілька тисяч жителів Марганця.

У Червоногригорівській громаді, на щастя ніхто не постраждав.

«По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих», – додав Резніченко.







Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та ствольної артилерії, є поранені — голова ОВАВійська РФ обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та ствольної артилерії, є поранені — голова ОВА
Ніч на Дніпропетровщині: Окупанти випустили по області ракету та обстрілювали регіон із «Градів», «Ураганів» і ствольної артилеріїНіч на Дніпропетровщині: Окупанти випустили по області ракету та обстрілювали регіон із «Градів», «Ураганів» і ствольної артилерії
Війська РФ обстріляли Харків та область, є постраждалі та загиблий — голова ОВАВійська РФ обстріляли Харків та область, є постраждалі та загиблий — голова ОВА
Російські війська обстріляли Дніпропетровщину: є загибла та пораненийРосійські війська обстріляли Дніпропетровщину: є загибла та поранений
Україна отримала нову партію РСЗВ HIMARSУкраїна отримала нову партію РСЗВ HIMARS
Обстріл Миколаєва: пошкоджено приватні будинки та медичний закладОбстріл Миколаєва: пошкоджено приватні будинки та медичний заклад
РФ обстріляла Чернігівську та Сумську області із САУ та мінометівРФ обстріляла Чернігівську та Сумську області із САУ та мінометів
Росіян вважають ідіотами? Пропаганда РФ солому видала за ракети РСЗВ HIMARSРосіян вважають ідіотами? Пропаганда РФ солому видала за ракети РСЗВ HIMARS
Окупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотівОкупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотів
Майже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липняМайже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липня
Последние новости
Подгружаем последние новости