РФ обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ та ствольної артилерії. Є постраждалі, пошкоджено пів сотні будтнків

За ніч на Дніпропетровщині пролунала одна повітряна тривога, однак ворожих обстрілів було чотири, повідомив голова ОВА Руслан Резніченко. Під вогонь противника знову потрапили Нікопольський та Криворізький район.

«На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів». У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка», – зазначив Резніченко.

Крім того, в результаті обстрілу було пошкоджено газопровід та електромережу. Без світла залишились кілька тисяч жителів Марганця.

У Червоногригорівській громаді, на щастя ніхто не постраждав.

«По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих», – додав Резніченко.