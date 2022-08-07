Попри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — Гайдай

Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, війська РФ обстрілювали з усіх видів озброєння, інформує ZN.ua.

Попри перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, основні зусилля війська РФ продовжують зосереджувати на сході України. Зокрема, окупанти намагалися штурмувати Верхньокам’янське Донецької області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники тричі організовували штурмові дії, щоразу атакуючи одразу з декількох сторін.

Війська РФ вели наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив українських збройних сил були змушені відступити.

«12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали два ракетних удари», - заявив Гайдай.

Він додав, що населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, війська РФ обстрілювали з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Також шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією РФ.

Тим часом, в Рубіжному загарбники днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому.

За словами голови ОВА, у першу чергу, окупанти перевіряли територію об'єктів соціального значення. При цьому, більшою частиною території міста загарбники заволоділи ще в квітні.

«Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць», - підкреслив Гайдай.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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