США візьмуть участь у військових навчаннях поблизу спірного кордону Індії з Китаєм — CNN

Сполучені Штати візьмуть участь у спільних військових навчаннях з Індією менш ніж за сто кілометрів від спірного кордону Індії з Китаєм, повідомляє CNN .

Військові навчання відбудуться в середині жовтня у гірському районі Аулі в індійському штаті Уттаракханд і будуть зосереджені на відпрацюванні ведення бойових дій на великій висоті, за словами старшого офіцера індійської армії. Аулі знаходиться приблизно за 95 кілометрів від спірного кордону між Індією та Китаєм. Це будуть 18-ті щорічні спільні навчання, відомі як «Yudh Abhyas» або «Військова практика».

Відносини між Індією та Китаєм загострилися після кривавого зіткнення між їхніми солдатами в Гімалаях у червні 2020 року, в результаті якого загинуло щонайменше 20 індійських військових і четверо китайських солдатів.

Нещодавно напруженість посилилася через будівництво Китаєм мосту через озеро Пангонг Цо, яке пролягає вздовж кордону. Цей крок індійський уряд засудив як «незаконну окупацію».

Під час цьогорічного візиту до Індії командувач Тихоокеанської армії США генерал Чарльз Флінн назвав нарощування військової сили Китаю біля спірного кордону «тривожним».

Відповідаючи на запитання про спільні навчання, речник Міністерства оборони США сказав CNN, що партнерство з Індією є «одним із найважливіших елементів спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону».

«Одним з важливих елементів цих ширших зусиль є навчання, і Yudh Abhyas є одним із таких щорічних двосторонніх навчань, спрямованих на покращення сумісності та наших відповідних можливостей для вирішення низки викликів регіональній безпеці», — сказав речник.

Лінія фактичного контролю

Лінія фактичного контролю, нечітко визначений кордон між Індією та Китаєм, виникла в результаті китайсько-індійської прикордонної війни 1962 року, яка була спричинена давніми історичними територіальними розбіжностями. Між Китаєм та Індією досі точаться суперечки щодо того, де закінчується одна країна і починається інша.

Будь-які військові провокації між двома країнами можуть мати серйозні наслідки, адже вони обидві мають ядерну зброю.

Напруженість на кордоні між Китаєм та Індією загострилася після того, як солдати країн зіштовхнулися у кривавій бійці, в результаті якої в червні 2020 року загинуло щонайменше 20 індійських військових у долині Галван, поблизу Аксай Чін, території, яка контролюється Китаєм, але на яку претендували обидві країни.

Хоча напруга відтоді спала, обидві сторони зберігають велику присутність військ у прикордонному регіоні, що підвищує ризик потенційного прорахунку в разі раптових і неочікуваних зіткнень.