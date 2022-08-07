Україна вимагатиме нових санкцій проти Росії за ядерний шантаж – Зеленський

Росія стала першою країною світу, яка використовує для ядерного терору атомну електростанцію. Україна наполягатиме на нових санкціях проти агресора, який наважився обстрілювати Запорізьку АЕС, заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

«Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію. Найбільшу у Європі! Звертатимемо увагу світу на це й наполягатимемо на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози», - сказав він.

Президент також дорікнув світовим організаціям бездіяльністю та мовчазним спостеріганням за діяльністю шантажиста. Зокрема, правозахисникам Amnesty International, які нещодавно опублікували суперечливий звіт, в якому побічно поставили під сумнів право українців на захист.

«Попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту й навіть простого повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання», - наголосив він.