ЗСУ досягли значних успіхів у знищенні логістики й тилових баз окупантів – Зеленський

Невдовзі Україна отримає від США нові боєприпаси для HIMARS, інформує ZN.ua.

ЗСУ досягли значних успіхів у знищенні логістики й тилових баз окупантів – Зеленський
© Володимир Зеленський / Telegram

Українські військові та розвідники за тиждень домоглися значних успіхів у знищенні ворожих складів та пошкодженні логістики окупантів, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Це важливо з огляду на те, що Росія продовжує робити ставку на артилерійські обстріли. А отже її війська залежать від підвозу боєкомплекту.

«Російська армія не змінить своєї тактики. Окупанти знають, що програють українцям у прямих боях, поступаються у майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію й тотальні обстріли. Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни», - сказав Зеленський.

Президент подякував усім захисникам України на найгарячіших напрямках: на Донбасі, на Харківщині, під Миколаєвом. Бійці ЗСУ воюють хоробро, а в найгарячіших точках фронту стримують ворога надлюдськими зусиллями, зазначив він.

Зеленський також подякував партнерам за надану зброю, яка дозволяє Україні ефективніше боронити суверенітет.

«Я дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Дуже дякую. Усі вони застосовуються максимально точно та з користю для загальної стратегії нашої оборони», - додав президент.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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