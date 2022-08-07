Росіяни замінували ЗАЕС та об'єкти у Херсоні – Юсов

Член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов підтвердив інформацію про те, що росіяни мінують енергоблоки Запорізької АЕС.

"Це вже офіційні підтвердження і міжнародної спільноти, що МАГАТЕ та ООН не контролюють ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Проведено та оприлюднено міжнародні розслідування, де ясно показано, як росіяни завозять зброю, техніку та вибухівку на територію енергоблоків. Це ядерний шантаж. Сьогодні весь світ, як Україна, має бити на сполох, щоб зупинити можливе повторення різних сценаріїв", - повідомив він в ефірі національного телемарафону.

Він також підтвердив, що російсько-окупаційні війська готуються відступати з Херсона, тож мінують об'єкти критичної інфраструктури.

Атомна станція в Енергодарі знаходиться під контролем Росії з того часу, як була захоплена окупаційними військами.

"Після опівночі російська армія обстріляла район Нікополя ракетами "Град" (радянського виробництва), а район Кривого Рогу - ствольною артилерією", - написав у Telegram Валентин Резніченко.

Черговий російський ракетний удар за ніч пошкодив невстановлену інфраструктуру в обласному центрі Запоріжжя.

У четвер Росія випустила 60 ракет по Нікополю, пошкодивши 50 житлових будинків у місті з населенням 107 000 осіб та залишивши мешканців без електрики.