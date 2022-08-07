Загальна мобілізація: призовників з повістками можуть одразу відправити на службу

В Україні продовжується загальна мобілізація громадян. Процес поповнення рядів ЗСУ свіжою силою продовжується. Мобілізованим слід бути готовими, що деяких призовників, викликаних повісткою у ТЦК (військкомат), можуть одразу відправити на службу.

Загальна мобілізація: призовників, викликаних до військкомату, можуть одразу відправити на службу

Про це розповів у коментарі одному із ЗМІ голова Дарницького ТЦК у Києві полковник Руслан Трігуб.

За словами голови Територіального центру комплектації, мобілізованих викликають до ТКЦ, де вони проходять повне медичне обстеження. Якщо у призовника не виявлено жодних медичних протипоказань, його можуть одразу з військкомату відправити на військову службу. При цьому призовника можуть заздалегідь попередити, щоби він захопив із собою у військкомат особисті речі.

Загальна мобілізація: призовників, викликаних до військкомату, можуть одразу відправити на службу

"Я викликаю його в ТЦК, він проходить всі процедури, медичне обстеження, особисте вивчення, після цього оформляються його документи. Лише потім я говорю: ви мобілізовані і вирушаєте в ту чи іншу команду. Коли людину викликають у ТЦК, її можуть попередити, що відразу слід взяти з собою особисті речі", - поділився Тригуб.

При цьому немає обов'язкового списку особистих речей, які має взяти із собою призовник. Є лише заборона на певні речовини. Не можна брати із собою алкоголь, наркотики і психотропні речовини. Решту – можна.

Не варто також заздалегідь клопотатись про військову амуніцію. Військовою формою, форменим взуттям, засобами індивідуального захисту (каскою та бронежилетом), а також зброєю мобілізованого забезпечать за місцем несення служби.

Нагадаємо, юристи пояснили деякі нюанси постановки жінок на військовий облік. Побоювання щодо мобілізації жінок та відправлення їх до зони бойових дій виявилися сильно перебільшеними.


Марченко Любов, Тудей





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