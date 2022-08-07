Загальна мобілізація: призовників з повістками можуть одразу відправити на службу

В Україні продовжується загальна мобілізація громадян. Процес поповнення рядів ЗСУ свіжою силою продовжується. Мобілізованим слід бути готовими, що деяких призовників, викликаних повісткою у ТЦК (військкомат), можуть одразу відправити на службу.

Про це розповів у коментарі одному із ЗМІ голова Дарницького ТЦК у Києві полковник Руслан Трігуб.

За словами голови Територіального центру комплектації, мобілізованих викликають до ТКЦ, де вони проходять повне медичне обстеження. Якщо у призовника не виявлено жодних медичних протипоказань, його можуть одразу з військкомату відправити на військову службу. При цьому призовника можуть заздалегідь попередити, щоби він захопив із собою у військкомат особисті речі.

"Я викликаю його в ТЦК, він проходить всі процедури, медичне обстеження, особисте вивчення, після цього оформляються його документи. Лише потім я говорю: ви мобілізовані і вирушаєте в ту чи іншу команду. Коли людину викликають у ТЦК, її можуть попередити, що відразу слід взяти з собою особисті речі", - поділився Тригуб.

При цьому немає обов'язкового списку особистих речей, які має взяти із собою призовник. Є лише заборона на певні речовини. Не можна брати із собою алкоголь, наркотики і психотропні речовини. Решту – можна.

Не варто також заздалегідь клопотатись про військову амуніцію. Військовою формою, форменим взуттям, засобами індивідуального захисту (каскою та бронежилетом), а також зброєю мобілізованого забезпечать за місцем несення служби.

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