Зеленський доручив посилити захист Харкова та області з повітря

Президент відповів на петицію, яка набрала 25 тисяч голосів, інформує ZN.ua.

Зеленський доручив посилити захист Харкова та області з повітря
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію № 22/145254-еп про захист Харкова та області силами ППО. Згідно з повідомленням на сайті президента, Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення повітряної оборони Харківської області та про результати повідомити автора петиції.

За словами президента, питання посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи протиповітряної оборони України, є одним із найбільш актуальних завдань сектору безпеки та оборони та одним із найважливіших пріоритетів.

"З огляду на те, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В.Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути питання, що піднялося в електронній петиції, та про результати розгляду проінформувати її автора", - повідомив Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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