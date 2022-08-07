Зеленський доручив посилити захист Харкова та області з повітря
Президент відповів на петицію, яка набрала 25 тисяч голосів, інформує
Президент Володимир Зеленський відреагував на
За словами президента, питання посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи протиповітряної оборони України, є одним із найбільш актуальних завдань сектору безпеки та оборони та одним із найважливіших пріоритетів.
"З огляду на те, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В.Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути питання, що піднялося в електронній петиції, та про результати розгляду проінформувати її автора", - повідомив Зеленський.