Македонія підставила Україні плече у вигляді танків та літаків – Подоляк

У президента підтвердили передачу Україні партії танків та літаків, інформує ZN.ua.

Македонія підставила Україні плече у вигляді танків та літаків – Подоляк
© mkd

Північна Македонія передасть Україні літаки та танки. Раніше озвучену інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20.

"Друг пізнається в біді. Не має значення, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши плече Україні у вигляді танків та літаків», – написав Подоляк у Twitter.

Прийом се пізнання в неволі. Не важливо з якого големіну є твоя земля, важливе як срцето. Багато народів денес її покажуть повіше храброст од половина од G20. Яка Північна Македонія, яка з пружи поміш на ??. Ні нікогаш нема даго забарвимо ова.

- Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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