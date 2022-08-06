Македонія підставила Україні плече у вигляді танків та літаків – Подоляк

Північна Македонія передасть Україні літаки та танки. Раніше озвучену інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20.

"Друг пізнається в біді. Не має значення, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП , важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши плече Україні у вигляді танків та літаків», – написав Подоляк у Twitter .