Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ та зазнали нових втрат: вечірнє зведення Генштабу

Станом на суботу, 6 серпня, російські окупанти намагалися наступати на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямку, але українські захисники дали їм гідну відсіч та відкинули назад, інформує Апостроф .

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках немає змін, але є загроза ракетних та авіаційних обстрілів з Білорусі.

На Сіверському напрямку були артилерійські обстріли окупантами у районі Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути Сумської області.

На Харківському напрямку рашисти задіяли ствольну та реактивну артилерію, щоб обстрілювати райони Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Були ворожі авіаційні обстріли неподалік Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк. Також вони намагалися просунутися у напрямку західної околиці Богородичного. Безуспішно, тому відійшли.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Краматорському напрямку загарбники обстріляли з танків та артилерії райони Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.

На Бахмутському напрямку були обстріли Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда з боку рашистів. Ворожа штурмова та армійська авіація також завдала ударів біля Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки. Вони штурмом намагалися покращити тактичне положення у таких напрямках: Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. Але була відсіч від ЗСУ, тому відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. За допомогою авіації загарбники штурмували райони Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки. Вони намагалися наступати у таких напрямках: Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Була відсіч від українських захисників, тому відійшли.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупаційні війська обстріляли райони Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Були завдані авіаудари біля населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються утримати свої позиції, щоб не допустити відновлення наступу з боку ЗСУ та деокупації захоплених територій України на півдні. Для цього вони використовують наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони. Також ворог використав армійську авіацію для ударів у районі Андріївки. Водночас рашисти вели повітряну розвідку району за допомогою БПЛА.

Крім того, у Чорному морі напоготові до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування окупантів.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua