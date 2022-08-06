"Загарбники підуть з Енергодару": у Запорізькій ОВА розповіли про першочергове завдання

энергодар

У зв'язку з контрнаступом ЗСУ російські військові можуть самі відійти від тимчасово окупованого Енергодару. Нині це місто вони використовують як укриття від обстрілів.

Про це заявив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

"Першочерговим є звільнення правого берега Дніпра. У результаті руху наших військ, переконаний, загарбники підуть з Енергодару. Він по прямій лінії від Запоріжжя 50 км, але дістатися до нього можливо лише проїхавши 140 км, потрібно зробити великий гачок.

Енергодар, Україна, українці, мітинг

Якщо ворожі війська будуть відсунуті далі за правий берег і почнеться рух з нашої території, вони самі підуть. Наразі станцію використовують як укриття від обстрілів", - сказав Старух.

За його словами, у ЗСУ на Запорізькому напрямі достатньо сил та засобів для утримання кордонів. Концентрація ворожих сил доводить малу ймовірність настання, зазначив голова військової адміністрації.

прапор України Енергодар


Алексей Ионов, politeka.net





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