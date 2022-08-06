"Загарбники підуть з Енергодару": у Запорізькій ОВА розповіли про першочергове завдання

У зв'язку з контрнаступом ЗСУ російські військові можуть самі відійти від тимчасово окупованого Енергодару. Нині це місто вони використовують як укриття від обстрілів.

Про це заявив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

"Першочерговим є звільнення правого берега Дніпра. У результаті руху наших військ, переконаний, загарбники підуть з Енергодару. Він по прямій лінії від Запоріжжя 50 км, але дістатися до нього можливо лише проїхавши 140 км, потрібно зробити великий гачок.

Якщо ворожі війська будуть відсунуті далі за правий берег і почнеться рух з нашої території, вони самі підуть. Наразі станцію використовують як укриття від обстрілів", - сказав Старух.

За його словами, у ЗСУ на Запорізькому напрямі достатньо сил та засобів для утримання кордонів. Концентрація ворожих сил доводить малу ймовірність настання, зазначив голова військової адміністрації.