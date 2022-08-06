Війська РФ обстріляли Миколаївську область: одна людина загинула

Російські окупаційні війська у суботу, 6 серпня, обстріляли селище міського типу Березнегувате в Миколаївській області, заявила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

"Артилерія обстріляла смт Березнегувате. В результаті п'ятеро осіб поранено. На жаль, є загибла –пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою", - наголосила Замазєєва.