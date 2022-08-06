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2022-08-06
Війська РФ обстріляли Миколаївську область: одна людина загинула
П'ятеро осіб отримали травми.
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram
Російські окупаційні війська у суботу, 6 серпня, обстріляли селище міського типу Березнегувате в Миколаївській області, заявила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в
"Артилерія обстріляла смт Березнегувате. В результаті п'ятеро осіб поранено. На жаль, є загибла –пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою", - наголосила Замазєєва.
Війська РФ обстрілюють аселені пункти по всій лінії зіткнення уздовж кордонів Миколаївської і Херсонської областей.
Анна Конюченко, ZN.ua