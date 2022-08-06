Росіяни в Мелітополі пропонують розстрілювати вчителів, аби «навчити любити Росію»

«ГУЛАГ» для незгодних хочуть створити на території Запорізької області

Росіяни в Мелітополі пропонують розстрілювати вчителів, аби «навчити любити Росію»
Окупанти збираються розстрілювати вчителів
© Getty Images

Російські пропагандисти пропонують розстрілювати всіх, хто не любить Росію, а почати мають з вчителів. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров

«Розстріли всіх, хто відмовився співпрацювати з окупантами, та захоплення членів їхніх родин - таке "майбутнє" українцям на окупованих територіях пророкують російські псевдоексперти в ефірі радіо «Комсомольська правда», - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами "Локальний запорізький ГУЛАГ" росіяни пропонують створити у Запорізькому регіоні і, зокрема, у Мелітополі. Репресії пропонують розпочати з вчителів - "аби навчити любити Росію".

На підтвердження своїх слів мер окупованого міста розмістив уривок телеефіру, де пропагандисти з задоволенням розповідають, як потрібно через розстріли навчити українців любити росіян.

«І це відбувається з нами зараз, у 21-у столітті. Вірю, що кожен, хто знущається над мирним населенням та чинить тортури над українцями, буде покараний. Ми вистоїмо попри все», - резюмував Федоров.


Артем Руденко, ZN.ua





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