Росіяни в Мелітополі пропонують розстрілювати вчителів, аби «навчити любити Росію»

Російські пропагандисти пропонують розстрілювати всіх, хто не любить Росію, а почати мають з вчителів. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров

«Розстріли всіх, хто відмовився співпрацювати з окупантами, та захоплення членів їхніх родин - таке "майбутнє" українцям на окупованих територіях пророкують російські псевдоексперти в ефірі радіо «Комсомольська правда», - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами "Локальний запорізький ГУЛАГ" росіяни пропонують створити у Запорізькому регіоні і, зокрема, у Мелітополі. Репресії пропонують розпочати з вчителів - "аби навчити любити Росію".

На підтвердження своїх слів мер окупованого міста розмістив уривок телеефіру, де пропагандисти з задоволенням розповідають, як потрібно через розстріли навчити українців любити росіян.

«І це відбувається з нами зараз, у 21-у столітті. Вірю, що кожен, хто знущається над мирним населенням та чинить тортури над українцями, буде покараний. Ми вистоїмо попри все», - резюмував Федоров.