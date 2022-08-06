Окупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фото

Російські окупанти готують самосуд над полоненими українськими військовослужбовцями у Маріуполі.

Про це повідомила у Telegram прес-служба Маріупольської міської ради, інформує Апостроф.

Для цього "вистави" окупанти вирішили використати сцену міської камерної філармонії. Вони встановлюють клітини, діаметр арматури – 20 мм. Зазначається, що самосуд планується у вересні цього року.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що російські окупанти продовжують гидувати всіма міжнародними нормами. Він звернувся до міжнародних організацій із закликом не допустити повторення трагедії, яка нещодавно сталася у Оленівці.


Євген Устименко, Апостроф





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