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2022-08-06
Окупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фото
Російські окупанти готують самосуд над полоненими українськими військовослужбовцями у Маріуполі.
Про це повідомила у Telegram прес-служба Маріупольської міської ради, інформує
Для цього "вистави" окупанти вирішили використати сцену міської камерної філармонії. Вони встановлюють клітини, діаметр арматури – 20 мм. Зазначається, що самосуд планується у вересні цього року.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що російські окупанти продовжують гидувати всіма міжнародними нормами. Він звернувся до міжнародних організацій із закликом не допустити повторення трагедії, яка нещодавно сталася у Оленівці.
Євген Устименко, Апостроф