В ЄС відреагували на обстріли росіянами Запорізької АЕС

МАГАТЕ має отримати доступ до станції, наполягає Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує ZN.ua.

В ЄС відреагували на обстріли росіянами Запорізької АЕС
© Getty Images

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вимагає доступу МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, де протягом останніх двох діб ситуація загострилася до критичної. Про це Боррель написав на своїй сторінці в Twitter.

"ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ (до АЕС, - ред.)", - наголосив він.

Нагадаємо, Протягом 5 серпня окупанти двічі обстріляли АЕС. Другий раз три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків із ядерним реактором.

Згодом ситуація загострилася ще більше. Внаслідок обстрілів було відключено від енергосистемі четвертий блок.

Росіяни також завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, можливе мінування станції.

Раніше США вимагали негайно прибрати ракетні установки та іншу зброю з Запорізької АЕС. Поведінка РФ на ЗАЕС порушує міжнародне гуманітарне право, яке забороняє як напади на АЕС, так і використання цих об'єктів як живого щита, щоб уникнути ворожих атак або репресій.

Само МАГАТЕ днями виступило із заявою, в якій заявляє, що окупована Запорізька атомна електростанція вийшла з-під контролю.

Нагадаємо також, що раніше проти візиту МАГАТЕ на ЗАЕС заперечувала українська сторона, яка вважає, що таким чином робляться спроби легалізувати присутність росіян на станції.

В "Енергоатомі" наполягають, що МАГАТЕ знаходиться під дуже великим впливом Росії.

Проте тепер голова Офісу президента України Андрій Єрмак вимагає, щоб експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проінспектували Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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