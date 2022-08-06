Північна Корея назвала Пелосі "руйнівницею міжнародного миру"

Північна Корея назвала спікера Палати представників США Ненсі Пелосі «найгіршим руйнівником міжнародного миру та стабільності», звинувативши її в розпалюванні антипівнічнокорейських настроїв і роздратуванні Китаю під час її азіатського туру на початку цього тижня, пише АР .

Пелосі поїхала до Південної Кореї після візиту на Тайвань, у зв’язку з чим Китай розпочав військові навчання, включно з навчанням ракетним ударам у водах поблизу самоврядного острова. Китай розглядає Тайвань як частину власної території, яку в разі необхідності буде анексовано силою.

Перебуваючи в Південній Кореї, Пелосі відвідала прикордонну територію з Північною Кореєю та обговорила ядерну програму Північної Кореї зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї Кім Джин Пьо. За словами Кіма, вони домовилися підтримати зусилля своїх урядів щодо денуклеаризації та миру на Корейському півострові на основі сильного, розширеного стримування Півночі та дипломатії.

У суботу Джо Йон Сам, генеральний директор департаменту преси та інформації міністерства закордонних справ Північної Кореї, різко критикував Пелосі за її візит до кордону та обговорення антипівнічнокорейського стримування.

"Пелосі, яка зазнала залпу належної критики з боку Китаю за руйнування регіонального миру та стабільності, відвідавши Тайвань, розбурхала атмосферу конфронтації з Північною Кореєю під час свого перебування в Південній Кореї”, - сказав Джо.

Називаючи Пелосі «найгіршим руйнівником міжнародного миру та стабільності», Джо стверджував, що поведінка Пелосі в Південній Кореї «чітко демонструє ворожу політику адміністрації Байдена щодо Північної Кореї».

«Для неї було б фатальною помилкою думати, що її візит на Корейський півострів не матиме наслідків», — попередив Джо. « США доведеться дорого заплатити за всі джерела проблем, які вона породила, куди б вона не пішла».

Візит Пелосі до Об’єднаної зони безпеки на корейському кордоні в четвер зробив її найвідомішою американкою, яка відвідала цю зону з тих пір, як попередній президент Дональд Трамп побував там у 2019 році для зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.