В Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєкомплектом РФ

На донецькому напрямку морські піхотинці знищили ротний командно-спостережний пункт, інформує ZN.ua.

В Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєкомплектом РФ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

В Херсонській області морські піхотинці ВМС ЗСУ знищили склад з боєкомплектами РФ, три бойові броньовані машини та три одиниці автомобільної техніки, інформує ВМС ЗСУ в Telegram.

На донецькому напрямку українські військові ліквідували 30 окупантів, знищили ротний командно-спостережний пункт, два танки, дві артилерійських системи, міномет, ЗРК "Тор", автомобілі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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