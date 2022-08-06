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2022-08-06
В Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєкомплектом РФ
На донецькому напрямку морські піхотинці знищили ротний командно-спостережний пункт, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
В Херсонській області морські піхотинці ВМС ЗСУ знищили склад з боєкомплектами РФ, три бойові броньовані машини та три одиниці автомобільної техніки, інформує ВМС ЗСУ в
На донецькому напрямку українські військові ліквідували 30 окупантів, знищили ротний командно-спостережний пункт, два танки, дві артилерійських системи, міномет, ЗРК "Тор", автомобілі.
Анна Конюченко, ZN.ua