В Херсонській області ЗСУ знищили склад із боєкомплектом РФ

В Херсонській області морські піхотинці ВМС ЗСУ знищили склад з боєкомплектами РФ , три бойові броньовані машини та три одиниці автомобільної техніки, інформує ВМС ЗСУ в Telegram.

На донецькому напрямку українські військові ліквідували 30 окупантів, знищили ротний командно-спостережний пункт, два танки, дві артилерійських системи, міномет, ЗРК "Тор", автомобілі.