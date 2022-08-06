РФ змушена мобілізувати техніку і боєприпаси з Далекого Сходу — Данілов

Щоб продовжувати воювати проти України, РФ мобілізує техніку і боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших територій. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, й не можуть, як вони вважають, програти цю війну», - написав Данілов у твіттер.

За його словами, Росія поступово знищує колонізоване у 19-20 ст. населення.

«На фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції і вважають їх нібито росіянами», - йдеться у дописі.

Крім того, Данілов додав, що останнім часом знищення окупантів українськими Силами оборони стало ефективнішим завдяки допомозі партнерів, адже кількість та якість зброї стала зовсім іншою, однак головне – щоб допомога не зупинялася.

«Нам ніхто нічого не винен, але ми сьогодні захищаємо не тільки себе та Європу, а й весь цивілізований світ від варварства», - написав секретар РНБО.

Він підкреслив, що дипломатія має бути підкріплена успіхами на фронті, оскільки тоді справжні дипломати зможуть набагато ефективніше спілкуватися з багатьох питань.

«Спроба РФ відхреститися від воєнного злочину в Оленівці подібна до того, що вони роками брехали про малайзійський Боїнг, який вони збили у 2014-му. Життя людини і міжнародні зобов’язання для них – порожній звук», - заявив Данілов.

За його словами, Росія розгортає вже не першу кампанію з дискредитації українських Сил оборони й вищого військово-політичного керівництва.

«Третя світова війна почалася з 2008 року, коли РФ напала на Грузію, у 2014-му війна перейшла в активну фазу. Чи буде велике цунамі – залежить від багатьох факторів», - вважає Данілов.

За його словами, в Апараті РНБО є проект під умовною назвою «мавзолей Путіна» – це 86 осіб, які впливають на політику Росії. На думку Данілова, хто б не прийшов до влади після глави Кремля Владіміра Путіна – «колективний Путін» нікуди не зникне.

«У сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що ми не знаємо, з ким на території РФ будемо вести фінальні перемовини. Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля», - написав Данілов.