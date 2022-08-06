Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним запропонував йому організувати зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє турецьке видання H?rriyet .

«Я ще раз нагадав Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру», - заявив Ердоган.

Турецький президент відзначив «позитивні результати» діалогу Туреччини з Росією щодо Кавказу, Сирії та України.

«Ініціатива експорту українського зерна через Чорне море є останнім прикладом цього. Зараз важлива ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі. Від початку наголошую, що переможця у війні в Україні не буде. Незважаючи на труднощі на місцях, я також твердо вірю, що криза буде вирішена за столом переговорів», - підкреслив Ердоган.