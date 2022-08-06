Спартц пропонували зустрітися з Єрмаком, але вона відмовилася — CNN

Українські офіційні особи пропонували організувати зустріч між керівником ОП Андрієм Єрмаком і конгресвумен Вікторією Спартц, щоб прояснити ситуацію, яка загострилася після критики на адресу оточення президента України Володимира Зеленського. Але Спартц відмовилася від зустрічі. Про це повідомляє CNN .

Спартц визнала, що їй пропонували зустрітися з Єрмаком.

Але конгресвумен повідомила, що не прийняла пропозиції зустрічі після того, як її заяву розкритикувало МЗС України.

«Я вирішила, що ця зустріч буде непродуктивною за таких обставин», - сказала Спартц.