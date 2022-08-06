Спартц пропонували зустрітися з Єрмаком, але вона відмовилася — CNN

Конгресвумен заявила, що не прийняла пропозиції зустрічі після критики з боку МЗС України, інформує ZN.ua.

Спартц пропонували зустрітися з Єрмаком, але вона відмовилася — CNN
© Congresswoman Victoria Spartz

Українські офіційні особи пропонували організувати зустріч між керівником ОП Андрієм Єрмаком і конгресвумен Вікторією Спартц, щоб прояснити ситуацію, яка загострилася після критики на адресу оточення президента України Володимира Зеленського. Але Спартц відмовилася від зустрічі. Про це повідомляє CNN.

Спартц визнала, що їй пропонували зустрітися з Єрмаком.

Але конгресвумен повідомила, що не прийняла пропозиції зустрічі після того, як її заяву розкритикувало МЗС України.

«Я вирішила, що ця зустріч буде непродуктивною за таких обставин», - сказала Спартц.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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