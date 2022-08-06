Війська РФ за минулу добу 40 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі та поранені — Нацполіція

Окупанти били ракетами, танками, артилерією, а також з РСЗВ «Град», інформує ZN.ua.

Війська РФ за минулу добу 40 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі та поранені — Нацполіція
© Нацполіція

За минулу добу війська РФ 40 разів обстріляли Донецьку область. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомила Нацполіція.

Крім того, за минулу добу загарбники знищили та пошкодили 25 житлових будинків, дві школи, будівлю Авдіївського коксохіму, магазин та лінії електропередач.

Війська РФ вдарили по 20 населених пунктах. Масованому обстрілу – 12 ударів – піддалася Авдіївка. Також під вогнем окупантів опинилися Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка, Соледар, Часів Яр, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, Південне, Північне, Щербинівка, Піски, Первомайське, Уманське, Орлівка, Бахмутське, Опитне.

Повідомляється, що війська РФ били ракетами, танками, артилерією, а також з РСЗВ «Град». Руйнувань унаслідок ворожих ударів зазнали 37 цивільних об’єктів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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