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2022-08-06
На ЗАЕС є ризики розпилення радіоактивних речовин
Високою є пожежна небезпека.
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Запорізька атомна електростанція працює з ризиком витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високою є пожежна небезпека, інформує НАЕК "Енергоатом".
"У результаті атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус", - йдеться в повідомленні.
Війська РФ зайняли усі підвальні приміщення на території ЗАЕС. Персонал станції не має доступу до цих приміщень.
Анна Конюченко, ZN.ua