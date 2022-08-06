На ЗАЕС є ризики розпилення радіоактивних речовин

Запорізька атомна електростанція працює з ризиком витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високою є пожежна небезпека, інформує НАЕК "Енергоатом".

"У результаті атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус", - йдеться в повідомленні.