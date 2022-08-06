В міськраді розповіли, як окупанти готуються до псевдореферендуму на Херсонщині

Через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, загарбники залучають спеціалістів із РФ, інформує ZN.ua.

В міськраді розповіли, як окупанти готуються до псевдореферендуму на Херсонщині
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Російські загарбники готуються до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до РФ. Для цього окупанти шукають співробітників, приміщення, а також формують своїх медійників для пропаганди. Про це повідомила Херсонська міська рада.

Крім того, окупанти активно перевіряють будинки і квартири, які знаходяться в радіусі кілометра від місць проведення псевдореферендуму.

Однак, через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, загарбники залучають на роботу спеціалістів із РФ. Зокрема, анонсують про переїзд сотні медичних працівників, які будуть працювати в лікарнях Херсонщини.

Також, за словами місцевих жителів, фейкова «окупаційна влада» почала роздавати пенсіонерам по 20 тисяч рублів, натомість вимагаючи персональні дані.

«Так звані “виплати” приносять людям, які раніше отримували пенсію Укрпоштою», - йдеться у повідомленні.

Також, за словами міськради, на Херсонщині загарбники рекламують вступ до захоплених вишів та обіцяють безкоштовне навчання. А дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи і Криму.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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