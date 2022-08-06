Секретар РНБО про контрнаступ ЗСУ: «Треба набратися терпіння»

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що терміни контрнаступу українських захисників визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем. Він закликав українців набратися терпіння і побачити все це своїми очима.

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ ЗСУ - ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - наголосив Данілов в інтерв'ю ТРК "Київ".

Секретар РНБО також зазначив, що так звані "диванні" експерти не мають інформації про реальну ситуацію на фронті.