Українські військові знищили три командні пункти РФ на півдні України

ЗСУ тримають вогневий контроль над логістичними центрами окупантів, інформує ZN.ua.

Українські військові знищили три командні пункти РФ на півдні України
© Getty Images

Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що у п'ятницю, 5 серпня, українські військові знищили три російські командні пункти на тимчасово окупованих територіях півдня України, інфомує "Радіо Свобода".

"Ми тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях…крім того, у ході авіаудару і ракетного удару ми знищили і скупчення озброєння та військової техніки, яку ворог намагається туди підтягнути, і три командні пункти. А це суттєво деморалізує військо, яке намагається зібрати сили для якихось потужних дій у найближчому майбутньому. Ці потужні дії поки що більше схожі на потуги", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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