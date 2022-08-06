Українські військові знищили три командні пункти РФ на півдні України

Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що у п'ятницю, 5 серпня, українські військові знищили три російські командні пункти на тимчасово окупованих територіях півдня України, інфомує "Радіо Свобода".

"Ми тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях…крім того, у ході авіаудару і ракетного удару ми знищили і скупчення озброєння та військової техніки, яку ворог намагається туди підтягнути, і три командні пункти. А це суттєво деморалізує військо, яке намагається зібрати сили для якихось потужних дій у найближчому майбутньому. Ці потужні дії поки що більше схожі на потуги", - наголосила Гуменюк.