Українські військові знищили три командні пункти РФ на півдні України
ЗСУ тримають вогневий контроль над логістичними центрами окупантів, інформує
Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що у п'ятницю, 5 серпня, українські військові знищили три російські командні пункти на тимчасово окупованих територіях півдня України, інфомує
"Ми тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях…крім того, у ході авіаудару і ракетного удару ми знищили і скупчення озброєння та військової техніки, яку ворог намагається туди підтягнути, і три командні пункти. А це суттєво деморалізує військо, яке намагається зібрати сили для якихось потужних дій у найближчому майбутньому. Ці потужні дії поки що більше схожі на потуги", - наголосила Гуменюк.