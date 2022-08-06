Від рук російських загарбників загинула 361 дитина в Україні — Офіс генпрокурора

Понад 702 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості, інформує ZN.ua.

Станом на ранок 6 серпня 2022 року більше ніж 1 063 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 361 дитина загинула та понад 702 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 371, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 58, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Зокрема, 5 серпня внаслідок обстрілу Миколаєва поранення отримав 13-річний хлопчик.

Крім того, стало відомо, що 28 липня через ворожі обстріли Чорнобаївки у Херсонській області малолітній хлопчик отримав поранення.

За даними Офісу генпрокурора, 22 березня внаслідок обстрілів м. Ізюм Харківської області загинув 6-річний хлопчик. А 21 червня, коли війська РФ обстріляли с. Малі Проходи Харківської області від отриманих тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.

Також, через ворожі бомбардування та обстріли пошкоджено 2 211 закладів освіти в Україні, з них 230 зруйновано повністю.

«Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856», - зазначається в повідомленні.

Також в Офісі генпрокурора нагадали про платформу «Діти війни», на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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