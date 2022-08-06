Війська РФ обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 50 "прильотів"

Пошкоджено житлові будівлі.

Війська РФ обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 50
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Війська РФ вранці у суботу, 6 серпня обстріляли Білопільську громаду Сумської області. Зафіксовано 40 "прильотів" з мінометів та артилерії, заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За попередньою інформацією, є руйнування домогосподарств у цивільних людей.

Російські окупанти у ввечері 5 серпня обстріляли Середино-Будську громаду. Зафіксовано 11 "прильотів", інформує ZN.ua.

Окупанти продовжують обстрілювати з важкого озброєння прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.


Анна Конюченко, ZN.ua





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