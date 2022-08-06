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2022-08-06
Війська РФ обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 50 "прильотів"
Пошкоджено житлові будівлі.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Війська РФ вранці у суботу, 6 серпня обстріляли Білопільську громаду Сумської області. Зафіксовано 40 "прильотів" з мінометів та артилерії,
За попередньою інформацією, є руйнування домогосподарств у цивільних людей.
Російські окупанти у ввечері 5 серпня обстріляли Середино-Будську громаду. Зафіксовано 11 "прильотів", інформує
Окупанти продовжують обстрілювати з важкого озброєння прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.
Анна Конюченко, ZN.ua