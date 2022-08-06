ЗСУ "відмінусували" шість складів з боєприпасами та пункти управління окупантів на півдні

У відповідь на інтенсивні російські обстріли південних областей України, Сили оборони завдали ударів в місцях зосередження військової техніки та живої сили противника, інформує ZN.ua.

ЗСУ
© КМДА, Олексій Самсонов

Упродовж попередньо доби російські окупанти завдавали ударів по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Попри складну ситуацію, Збройні сили України продовжують контролювати події в південній оперативній зоні, повідомляє ОК "Південь".

Повітряні сили ЗСУ ефективно відпрацювали по позиціях та місцях скупчення техніки противника. Зокрема в Бериславському і Херсонському районах області, українські пілоти завдали ударів по складах з боєприпасами та опорних пунктах росіян.

В славнозвісній Чорнобаївці Сили оборони завдали результативних ударів по пунктах управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії РФ. В селищі Брускинське що на Херсонщині, влучні удари прийшлися на командно-спостережний пункт БТГ противника, а в Олешках під вогнем ЗСУ опинилися місця зосередження озброєння і техніки ворога. За добу в Бериславському і Херсонському районах області російські окупанти втратили шість складів з боєприпасами.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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