ЗСУ "відмінусували" шість складів з боєприпасами та пункти управління окупантів на півдні

Упродовж попередньо доби російські окупанти завдавали ударів по Миколаївщині з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Попри складну ситуацію, Збройні сили України продовжують контролювати події в південній оперативній зоні, повідомляє ОК "Південь" .

Повітряні сили ЗСУ ефективно відпрацювали по позиціях та місцях скупчення техніки противника. Зокрема в Бериславському і Херсонському районах області, українські пілоти завдали ударів по складах з боєприпасами та опорних пунктах росіян.