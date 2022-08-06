У Костянтинівці снаряд окупантів потрапив до житлового багатоповерхового будинку - під завалами люди: фото

Уночі 6 серпня російські окупанти завдали авіаударів по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого зруйновано житлову п'ятиповерхівку. Місцева влада закликає жителів регіону евакуюватися.

Про це повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації.

Там розповіли про те, що внаслідок обстрілу з боку російського агресора сталася руйнація під'їзду житлового будинку з п'ятого по другий поверх. Врятовано семеро людей. Також пошкоджено будівлю одного із навчальних закладів громади, постраждалих немає.

"Інформація про пошкодження та руйнування встановлюється, на місці працює служба МНС, поліція та комісія з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації військового характеру, викликаної збройною агресією російської федерації. Комунальні служби працюють та прибирають території міста після ракетних обстрілів", - поділилися інформацією, інформує Апостроф .

Крім того, у військовій адміністрації закликали терміново евакуюватися, оскільки кожен хто залишається в цьому регіоні наражає себе на смертельну небезпеку.

Журналіст Денис Казанський також написав про те, що російські військові злочинці завдали удару по житловому будинку в Костянтинівці Донецької області, значна частина будинку зруйнована, під завалами залишилися люди.

"Мразі просто вкотре цілеспрямовано вбили мешканців Донбасу, яких нібито "захищають"", - написав Казанський.

У місцевих пабликах також з'явилися фотографії руйнувань.