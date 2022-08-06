США хочуть ліквідації ядерної зброї по всьому світу – Пентагон

У Пентагоні заявили, що зараз ситуація з безпекою є найскладнішою з часів закінчення холодної війни, інформує ZN.ua.

Міністерство оборони США хоче повної ліквідації всієї ядерної зброї в усьому світі, заявив заступник міністра оборони з питань політики Колін Кел. З такою заявою він виступив під час онлайн-виступу на Конференції ООН з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в Нью-Йорку, передає пресслужба Пентагону.

Колін Кел зазначив, що сьогоднішнє середовище безпеки є складнішим, ніж будь-коли з моменту закінчення холодної війни. На його думку, така ситуація могла скластися через велику кількість проблем, які впливають на прогрес у досягненні прагнень.

Під час свого виступу Кел заявив, що серед перешкод до ліквідації всієї ядерної зброї:

  • неспровоковане вторгнення РФ в Україну та безрозсудна ядерна риторика;
  • швидке розширення Китаєм, модернізація та диверсифікація ядерної зброї, а також його «бряцання» зброєю цього тижня в Тайванській протоці;
  • відмова Ірану вирішити проблеми Міжнародного агентства з атомної енергії та повернутися до Спільного всеосяжного плану дій;
  • можлива підготовка Північної Кореї до проведення ще одного ядерного випробування та її постійний потік ракетних випробувань.

Водночас однаково важливими факторами для зменшення ризиків ядерної війни Кел назвав ядерне стримування та прозорість, а також комунікацію та діалог.

«Цей збалансований підхід визнає, що ядерне стримування не є взаємовиключним для зміцнення контролю над озброєннями, сприяння стратегічній стабільності та роботі над створенням світу без ядерної зброї… Навіть якщо ми продовжуємо важливу роботу із забезпечення безпечного, захищеного та ефективного ядерного стримування, Сполучені Штати залишаються відданими цілям ДНЯЗ», – процитували Кела у пресслужбі Пентагону.

Водночас заступник міністра оборони заявив, що попри виклики в наявному середовищі безпеки США продовжуватимуть співпрацювати з іншими ядерними державами, де це можливо. Це робитиметься для того, аби зменшити ядерні ризики.

«Сполучені Штати щиро визнають і підтверджують, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести… Ми заохочуємо держави, які мають ядерну зброю, співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо заходів за зменшення ризику та забезпечувати прозорість щодо ядерної позиції та доктрини», – підсумував Кел.





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