Китай не відповідає на дзвінки Пентагону на тлі напруги навколо Тайваню — Politico

Офіційні особи США та експерти вважають, що мовчання Пекіна є небезпечним кроком, інформує ZN.ua.

Китай не відповідає на дзвінки Пентагону на тлі напруги навколо Тайваню — Politico
© pixabay/mohamed_hassan

Військове командування Китаю не відповідає на численні дзвінки від своїх американських колег цього тижня, на тлі загострення напруги через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, повідомляє Politico.

Китай ігнорує міністра оборони США Ллойда Остіна та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі в той час, як продовжує запускати ракети, розміщувати військові кораблі та літаки під час військових навчань біля Тайваню. Офіційні особи та експерти вважають, що мовчання Китаю є недалекоглядним і необдуманим кроком, який збільшує ризик ескалації у напруженій ситуації.

Військові лідери США прагнуть підтримувати відкриті лінії зв’язку навіть із потенційними супротивниками, такими як Китай, щоб запобігти прорахункам, які можуть перерости у повномасштабний конфлікт.

Але остання розмова Міллі зі своїм китайським колегою, начальником Об’єднаного штабу генералом Лі Цзоченом, відбулася 7 липня, повідомили в Пентагоні. Під час захищеної відеоконференції вони обговорили необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку, а також зниження ризику, згідно з повідомленням з офісу Міллі. Тоді як Остін особисто зустрічався з міністром оборони Китаю генералом Вей Фенге в червні в Сінгапурі.

«Міністр неодноразово наголошував на важливості відкритої комунікації з лідерами оборони Китаю, щоб ми могли уникнути будь-яких прорахунків», — повідомили в Пентагоні.

Раніше Китай оголосив, що припиняє певні офіційні діалоги між американськими військовими командувачами вищого рівня, включаючи регіональних командувачів, а також переговори про безпеку в морі. Оголошення не стосується конкретно Остіна та Міллі, і офіційні особи США заявили, що вони все ще відкриті для спілкування з КНР.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі зазначив, що така заява Китаю «не повністю позбавляє старших військовослужбовців можливості говорити», але збільшує ризик прорахунків.

«Ці лінії зв’язку насправді важливі для того, щоб допомогти зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття», — додав Кірбі.

Речник Пентагону засудив цей крок Пекіна «безвідповідальний» у період ескалації напруженості.

«Ми вважаємо закриття військових каналів зв’язку на будь-якому рівні та в будь-якому масштабі під час кризи безвідповідальним актом», — додав Кірбі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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