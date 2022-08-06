"Вони не тягнуть, а видихаються": викрито новий підступний план росії проти України

"Вони не тягнуть, а видихаються": викрито новий підступний план росії проти України

Росії дуже потрібна мирна угода з Україною – вона видихається.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив речник глави Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи обстріл росією території Запорізької АЕС.

Арестович нагадав, що після обстрілу окупанти одразу звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити Україну за ядерний тероризм. Мовляв, це українські війська, а не російські, загрожують світові ядерною катастрофою.

"Ці події пов'язані. І кажуть вони про те, що рф дуже потрібна мирна угода. Вони не тягнуть, вони видихаються. Потрібно перемир'я на півдні, де ми загрожуємо наступом. Не вдалося зламати нас силою, шантажем, погрозами, не вдалося домовитися із Заходом. У хід пішли лякалки про ядерну загрозу, що походить від України", – підкреслив Арестович, додавши, що всього б цього не знадобилося, якби окупанти були впевнені у своїх збройних силах, які могли б виконати поставлені бойові завдання.

танк окупантів

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни двічі на день обстріляли Запорізьку АЕС. Український лідер назвав це надзвичайно ризикованою ситуацією для всієї Європи.

«Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об'єкта – це відвертий та зухвалий злочин, це акт терору.

Росія має відповідати за сам факт створення загрози АЕС. І це ще один аргумент на користь визнання росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від Росатому до всіх пов'язаних компаній та осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози іншим народам, сам не здатний безпечно використовувати атомні технології», - підкреслив президент України.


Катерина Петренко, politeka.net





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