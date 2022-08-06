Росіяни перегруповуються і ведуть наступ: "Застосовують армійську та штурмову авіацію"

Сьогодні, 6 серпня, розпочалася сто шістдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості.

На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів.

На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів.