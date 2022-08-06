Росіяни перегруповуються і ведуть наступ: "Застосовують армійську та штурмову авіацію"

літак РФ, російська авіація, війна

Сьогодні, 6 серпня, розпочалася сто шістдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості.

На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів.

Добропілля Донецька область війна обстріл зруйнований будинок

На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, можливе мінування станції — The Insider
Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямкахВорог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках
Окупанти на Донбасі знову пішли у наступ: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпняОкупанти на Донбасі знову пішли у наступ: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпня
В Генштабі розповіли про ймовірність наступу з території БілорусіВ Генштабі розповіли про ймовірність наступу з території Білорусі
Деморалізовані втратами росіяни вдаються до самоскалічень – ГенштабДеморалізовані втратами росіяни вдаються до самоскалічень – Генштаб
На Херсонщині росіяни активізували авіацію та знову атакували нещодавно звільнені селаНа Херсонщині росіяни активізували авіацію та знову атакували нещодавно звільнені села
Війська РФ планують контрнаступальні дії в Херсонській областіВійська РФ планують контрнаступальні дії в Херсонській області
Bloomberg: Контрнаступ України на півдні визначить, хто переможе у війніBloomberg: Контрнаступ України на півдні визначить, хто переможе у війні
Окупанти наступають на Піски і хочуть захопити Авдіївку: карта боїв та прогноз американських аналітиківОкупанти наступають на Піски і хочуть захопити Авдіївку: карта боїв та прогноз американських аналітиків
Росіяни підірвали власний потяг з технікою, коли намагалися заховатися від HIMARS — ГУР МОРосіяни підірвали власний потяг з технікою, коли намагалися заховатися від HIMARS — ГУР МО
Последние новости
Подгружаем последние новости