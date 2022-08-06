Експерти про звіт AI: хіба Україна має воювати так, щоб гинуло якомога більше українців?

Звіт Amnesty International, який став причиною звільнення голови української філії організації, підготовлений аналітиками, які слабко розуміються на реальних військових конфліктах, вважають опитані Spiegel військові експерти.

Експерт Філліпс О'Брайєн з Університету Сент-Ендрюс у Шотландії назвав документ «непрофесійним»: «Amnesty фактично критикує Україну за ефективну боротьбу із загарбником, який влаштував геноцид. Схоже, вони хочуть, щоб Україна воювала так, щоби загинуло набагато більше українців, а війна тривала набагато довше».

Едвард Арнольд із британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) вважає, що українській армії доводиться мати справу з боями у місті, але у доповіді саме ця тактика критикується як «неправильна».

«Україна захищає населені пункти та українських громадян. Бої мають переважно міський характер. Тому Україна має використовувати тактику, яка, згідно з цим звітом, є неправильною у цих обставинах», - пояснив Арнольд.

Ще один експерт RUSI, Джек Уотлінг, заявив, що правозахисники «слабко розуміються на правилах збройних конфліктів і не мають уявлення про військові операції». А звіт не містить достатньої кількості доказів.

«Те, що українські військовослужбовці перебувають у тому районі, який вони мають захищати, а не в прилеглому лісовому масиві, де угрупування можна обійти, не є порушенням міжнародного гуманітарного права», - підкреслив військовий експерт.

Уотлінг нагадав, що українські військові регулярно просять мирних жителів евакуюватися, допомагають виїхати із зони бойових дій. А примусове переміщення людей є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Частина людей залишається у зоні бойових дій усвідомлено, нагадує експерт. Тому претензії організації щодо захисту мирних мешканців є необґрунтованими, вважає він.

«Страждання українців в охоплених війною регіонах України можна припинити , лише якщо Київ здасть міста та регіони без бою», - наголосив у розмові з журналістами військовий експерт у Брюсселі.

Він нагадав, що лінія зіткнення регулярно зміщується, і щоб утримувати позиції українській армії доводиться стріляти з житлових кварталів.

Своєю чергою журналісти нагадують, що використання військовими цивільної інфраструктури, що простоює, як табори, для ночівлі не заборонено міжнародним правом. Воно лише вимагає, щоб бойові дії проводилися якнайдалі від житлових кварталів.

«Однак у містах та селах, за контроль над якими ведеться боротьба, цього не завжди можна уникнути», - йдеться у матеріалі.