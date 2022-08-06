Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та ствольної артилерії, є поранені — голова ОВА

Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та ствольної артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів три людини отримали поранення, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 6 серпня. Ніч знову видалася неспокійною... Після опівночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікопольський район, зі ствольної артилерії – Криворізький», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, окупанти, як завжди, вдарили по житлових кварталах — по людях, які у цей час спали.

У Нікополі булі зафіксовано 20 «прильотів» реактивних снарядів. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє містян. Один з них - 58-річний чоловік, госпіталізований.

Крім того, у місті пошкоджені 11 п’ятиповерхівок, близько 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.

Також унаслідок ворожих ударів виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей залишилися без електроенергії. На місці працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі загарбники вдарили по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач, внаслідок цього без електроенергії залишилася частина села.

За попередніми даними, люди не постраждали.