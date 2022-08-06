Зеленський назвав ще один факт для визнання Росії державою-терористом

Президент Володимир Зеленський у відеозверенні увечері, 5 серпня, зазначив, що російські окупанти, які двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС, вчинили акт терору. І Росія має за цей зухвалий злочин відповісти.

"Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від «Росатома» до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології, - додав він.