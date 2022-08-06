Росіяни завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, можливе мінування станції — The Insider

Чи заміновано безпосередньо енергоблок наразі достеменно невідомо, інформує ZN.ua.

За інформацією розслідувачів, 2 серпня на станцію прибула колона військових вантажівок.

«Вони зупинилися між першим і другим енергоблоками і через деякий час частина колони по одній машині почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблока через вантажні ворота. За даними джерела, машинний зал замінували», – йдеться у матеріалі.

Інше джерело повідомляє, що на території станції знаходяться близько 500 російських військових та бойова техніка. Зокрема, мова йде про БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки. The Insider пише, що територія навколо станції також замінована російськими окупантами.

Зазначається, що поблизу села Водяне (найближчого до ЗАЕС) розташовані батареї ГРАДів, а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами. Частина боєкомплекту знаходиться усередині енергоблоку. Чи заміновано сам енергоблок наразі достеменно невідомо.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни перегруповуються і ведуть наступ: "Застосовують армійську та штурмову авіацію"Росіяни перегруповуються і ведуть наступ: "Застосовують армійську та штурмову авіацію"
Business Insider: Військові навчання Китаю - це дещо гірше, ніж відповідь на візит Пелосі на ТайваньBusiness Insider: Військові навчання Китаю - це дещо гірше, ніж відповідь на візит Пелосі на Тайвань
Деморалізовані втратами росіяни вдаються до самоскалічень – ГенштабДеморалізовані втратами росіяни вдаються до самоскалічень – Генштаб
На Херсонщині росіяни активізували авіацію та знову атакували нещодавно звільнені селаНа Херсонщині росіяни активізували авіацію та знову атакували нещодавно звільнені села
Росіяни підірвали власний потяг з технікою, коли намагалися заховатися від HIMARS — ГУР МОРосіяни підірвали власний потяг з технікою, коли намагалися заховатися від HIMARS — ГУР МО
Росіяни катували та застрелили чоловіка за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупаціїРосіяни катували та застрелили чоловіка за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупації
Росіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантівРосіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантів
Напружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороніНапружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороні
На Херсонщині росіяни в упор розстріляли автобус з людьми: фото з місця вбивстваНа Херсонщині росіяни в упор розстріляли автобус з людьми: фото з місця вбивства
"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині
Последние новости
Подгружаем последние новости