Росіяни завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС, можливе мінування станції — The Insider

Чи заміновано безпосередньо енергоблок наразі достеменно невідомо, інформує ZN.ua .

За інформацією розслідувачів, 2 серпня на станцію прибула колона військових вантажівок.

«Вони зупинилися між першим і другим енергоблоками і через деякий час частина колони по одній машині почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблока через вантажні ворота. За даними джерела, машинний зал замінували», – йдеться у матеріалі.

Інше джерело повідомляє, що на території станції знаходяться близько 500 російських військових та бойова техніка. Зокрема, мова йде про БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки. The Insider пише, що територія навколо станції також замінована російськими окупантами.

Зазначається, що поблизу села Водяне (найближчого до ЗАЕС) розташовані батареї ГРАДів, а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами. Частина боєкомплекту знаходиться усередині енергоблоку. Чи заміновано сам енергоблок наразі достеменно невідомо.



