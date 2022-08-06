Дві країни призупинили видачу віз росіянам

Коли буде відновлено роботу консульств невідомо.

Дві країни призупинили видачу віз росіянам

У п'ятницю Болгарія та Латвія призупинили видачу віз росіянам. Зокрема, Болгарія ухвалила контрзаходи у відповідь на висилку з РФ 14 болгарських дипломатів.

Як повідомили в Асоціації туроператорів Росії (АТОР), у Єкатеринбурзі тимчасово закрили генконсульство Болгарії. Припинило роботу генконсульство РФ у Русі. Частково закрилося генконсульство РФ у Варні та консульська служба посольства РФ у Болгарії.

Також на невизначений термін зупинено прийом заявок на видачу віз росіянам до Латвії.

"Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян російської федерації, окрім участі у похороні близького родича", - йдеться у заяві відомства.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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