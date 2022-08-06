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2022-08-06
Дві країни призупинили видачу віз росіянам
Коли буде відновлено роботу консульств невідомо.
У п'ятницю Болгарія та Латвія призупинили видачу віз росіянам. Зокрема, Болгарія ухвалила контрзаходи у відповідь на висилку з РФ 14 болгарських дипломатів.
Як
Також на невизначений термін зупинено прийом заявок на видачу віз росіянам до Латвії.
"Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян російської федерації, окрім участі у похороні близького родича", - йдеться у заяві відомства.
Оксана Лебедина, ZN.ua