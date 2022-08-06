Кабмін затвердив указ Зеленського про конфіскацію майна РФ
У переліку конфіскації понад 900 майнових об'єктів.
Уряд на засіданні в п'ятницю, 5 серпня, затвердив указ президента про конфіскацію активів Росії. Зокрема, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, конфіскації підлягає майно РФ, активи росбанків та активи громадян та компаній, які потрапили під санкції.
«Сьогодні уряд затвердив Указ Президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно», - зазначив Шмігаль, повідомляє урядовий
Прем'єр зазначив, що конфісковані кошти будуть спрямовані на відновлення України. Наступним кроком має стати конфіскація активів РФ за кордоном.
Як повідомлялося, ЄС може ухвалити законодавство для конфіскації російських активів у жовтні.