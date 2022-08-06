Кабмін затвердив указ Зеленського про конфіскацію майна РФ

Уряд на засіданні в п'ятницю, 5 серпня, затвердив указ президента про конфіскацію активів Росії. Зокрема, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, конфіскації підлягає майно РФ , активи росбанків та активи громадян та компаній, які потрапили під санкції.

«Сьогодні уряд затвердив Указ Президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно», - зазначив Шмігаль, повідомляє урядовий портал .

Прем'єр зазначив, що конфісковані кошти будуть спрямовані на відновлення України. Наступним кроком має стати конфіскація активів РФ за кордоном.

Як повідомлялося, ЄС може ухвалити законодавство для конфіскації російських активів у жовтні.