Окупанти не випускатимуть дітей з Мелітополя починаючи з 1 вересня – мер

Влада закликає жителів міста евакуюватись на підконтрольну Україні територію

Окупанти не випускатимуть дітей з Мелітополя починаючи з 1 вересня – мер
Окупанти можуть не випускати з Мелітополя дітей після 1 вересня
© Getty Images

Російські окупанти на блок-постах поширюють серед тих, хто виїжджає з Мелітополю, інформацію про те, що з 1 вересня вони припинять випускати дітей. Про це повідомляє мер окупованого міста Іван Федоров під час ефіру у Facebook.

Мер Мелітополя закликав містян виїжджати вже зараз. І в влада готова надати в цьому допомогу.

«Якщо у вас є рідні, близькі та родичі на території України чи Європейського Союзу, ми готові надати допомогу та сприяння в евакуації. Для цього вам потрібно звернутися до нашого центру допомоги «Саме тут» і ми допоможемо вам у переїзді на територію, підконтрольну державі Україна», - звернувся він до мешканців окупованого міста.

Він також зазначив, що зараз у Василівці (єдина дорога через яку можна виїхати з міста) зібралось понад тисячу автомобілів з людьми, які намагаються евакуюватися з Мелітополя. Російські військові всіляко ускладнюють їхній рух. І намагаються брати від $100 - $500 взятки за проїзд.

Після проливних дощів через те, що дорога під Каменським була розмита, машини застрягали в багнюці. Окупанти пропускали автомобілі невеликими партіями. Але вони тут же потрапляли до грязьового «полону». За словами Федорова, підсипати щебенем грунтовку неможливо. Ворог не дає провести Україні ці роботи у сірій зоні.

За інформацією мера міста окупанти захопили приміщення українських ВУЗів та створили у Мелітополі фейковий університет.

«Дипломи цього «закладу» не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу», - зазначив мер.

Справжні українські ВУЗи Мелітополя (ТДАТУ і МДПУ ) вже перереєстровані у Запоріжжі.

Він нагадав, що для випускників шкіл тимчасово окупованих територій створені унікальні умови під час вступу до університетів. Їм не потрібно виїжджати з Мелітополя аби здати ЗНО. Для вступу достатньо зареєструватися на сайті університету та пройти усну співбесіду.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти обстріляли Харківську область: постраждала цивільна інфраструктураОкупанти обстріляли Харківську область: постраждала цивільна інфраструктура
Окупанти кинули сили на захоплення двох міст на Донбасі: зведення Генштабу на вечір 5 серпняОкупанти кинули сили на захоплення двох міст на Донбасі: зведення Генштабу на вечір 5 серпня
Окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька – Генштаб
Окупанти показово вигнали українця зі свого будинку: "Хотів жити у своїй країні"Окупанти показово вигнали українця зі свого будинку: "Хотів жити у своїй країні"
Окупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВАОкупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВА
"Шансів вирватися майже не було": окупанти вивезли до Сибіру маму з трьома дітьми"Шансів вирватися майже не було": окупанти вивезли до Сибіру маму з трьома дітьми
ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: де окупанти беруть "гарматне м'ясо"ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: де окупанти беруть "гарматне м'ясо"
Окупанти на Донбасі знову пішли у наступ: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпняОкупанти на Донбасі знову пішли у наступ: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 5 серпня
В Україні до 40% впав рівень охоплення щепленнями, йдеться передусім про дітейВ Україні до 40% впав рівень охоплення щепленнями, йдеться передусім про дітей
Ніч на Дніпропетровщині: Окупанти випустили по області ракету та обстрілювали регіон із «Градів», «Ураганів» і ствольної артилеріїНіч на Дніпропетровщині: Окупанти випустили по області ракету та обстрілювали регіон із «Градів», «Ураганів» і ствольної артилерії
Последние новости
Подгружаем последние новости