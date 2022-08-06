Окупанти не випускатимуть дітей з Мелітополя починаючи з 1 вересня – мер

Російські окупанти на блок-постах поширюють серед тих, хто виїжджає з Мелітополю, інформацію про те, що з 1 вересня вони припинять випускати дітей. Про це повідомляє мер окупованого міста Іван Федоров під час ефіру у Facebook.

Мер Мелітополя закликав містян виїжджати вже зараз. І в влада готова надати в цьому допомогу.

«Якщо у вас є рідні, близькі та родичі на території України чи Європейського Союзу, ми готові надати допомогу та сприяння в евакуації. Для цього вам потрібно звернутися до нашого центру допомоги «Саме тут» і ми допоможемо вам у переїзді на територію, підконтрольну державі Україна», - звернувся він до мешканців окупованого міста.

Він також зазначив, що зараз у Василівці (єдина дорога через яку можна виїхати з міста) зібралось понад тисячу автомобілів з людьми, які намагаються евакуюватися з Мелітополя. Російські військові всіляко ускладнюють їхній рух. І намагаються брати від $100 - $500 взятки за проїзд.

Після проливних дощів через те, що дорога під Каменським була розмита, машини застрягали в багнюці. Окупанти пропускали автомобілі невеликими партіями. Але вони тут же потрапляли до грязьового «полону». За словами Федорова, підсипати щебенем грунтовку неможливо. Ворог не дає провести Україні ці роботи у сірій зоні.

За інформацією мера міста окупанти захопили приміщення українських ВУЗів та створили у Мелітополі фейковий університет.

«Дипломи цього «закладу» не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу», - зазначив мер.

Справжні українські ВУЗи Мелітополя (ТДАТУ і МДПУ ) вже перереєстровані у Запоріжжі.

Він нагадав, що для випускників шкіл тимчасово окупованих територій створені унікальні умови під час вступу до університетів. Їм не потрібно виїжджати з Мелітополя аби здати ЗНО. Для вступу достатньо зареєструватися на сайті університету та пройти усну співбесіду.