Президент РФ Володимира Путіна та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрілися сьогодні в Сочі. За інформацією ТАРС домовилися про таке:

Президенти РФ та Туреччини домовилися провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня у Туреччині.

та Туреччини домовилися провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня у Туреччині. Путін та Ердоган підкреслили, що важливо зберегти політичну єдність та територіальну цілісність Сирії.

Президенти Росії та Туреччини наголосили на необхідності забезпечити виконання стамбульських угод, включаючи безперешкодний експорт зерна РФ .

. Путін та Ердоган домовилися нарощувати обсяг торгівлі РФ та Туреччини, йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики.

та Туреччини, йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики. Президенти домовилися нарощувати взаємодію РФ та Туреччини у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві

та Туреччини у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві Путін та Ердоган, «незважаючи на поточні регіональні та глобальні виклики», підтвердили волю Росії та Туреччини до подальшого розвитку відносин.

Президенти наголосили на ключовому значенні довірчих відносин РФ і Туреччини для досягнення регіональної та міжнародної стабільності.

і Туреччини для досягнення регіональної та міжнародної стабільності. Як повідомлялося раніше, за даними української розвідки, Путін мав намір схилити Ердогана допомогти обійти західні санкції за допомогою турецьких нафтових компаній і вільних економічних зон.