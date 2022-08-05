Ердоган та Путін зустрілися в Сочі – про що говорили

Зокрема, Путін та Ердоган домовилися "йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики", інформує ZN.ua.

Ердоган та Путін зустрілися в Сочі – про що говорили
© Сайт президента РоSSии

Президент РФ Володимира Путіна та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрілися сьогодні в Сочі. За інформацією ТАРС домовилися про таке:

  • Президенти РФ та Туреччини домовилися провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня у Туреччині.
  • Путін та Ердоган підкреслили, що важливо зберегти політичну єдність та територіальну цілісність Сирії.
  • Президенти Росії та Туреччини наголосили на необхідності забезпечити виконання стамбульських угод, включаючи безперешкодний експорт зерна РФ.
  • Путін та Ердоган домовилися нарощувати обсяг торгівлі РФ та Туреччини, йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики.
  • Президенти домовилися нарощувати взаємодію РФ та Туреччини у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві
  • Путін та Ердоган, «незважаючи на поточні регіональні та глобальні виклики», підтвердили волю Росії та Туреччини до подальшого розвитку відносин.
  • Президенти наголосили на ключовому значенні довірчих відносин РФ і Туреччини для досягнення регіональної та міжнародної стабільності.
  • Як повідомлялося раніше, за даними української розвідки, Путін мав намір схилити Ердогана допомогти обійти західні санкції за допомогою турецьких нафтових компаній і вільних економічних зон.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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