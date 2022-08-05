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2022-08-05
Ердоган та Путін зустрілися в Сочі – про що говорили
Зокрема, Путін та Ердоган домовилися "йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики", інформує
© Сайт президента РоSSии
Президент РФ Володимира Путіна та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрілися сьогодні в Сочі. За інформацією ТАРС домовилися про таке:
- Президенти РФ та Туреччини домовилися провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня у Туреччині.
- Путін та Ердоган підкреслили, що важливо зберегти політичну єдність та територіальну цілісність Сирії.
- Президенти Росії та Туреччини наголосили на необхідності забезпечити виконання стамбульських угод, включаючи безперешкодний експорт зерна РФ.
- Путін та Ердоган домовилися нарощувати обсяг торгівлі РФ та Туреччини, йти назустріч очікуванням обох сторін з питань енергетики.
- Президенти домовилися нарощувати взаємодію РФ та Туреччини у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві
- Путін та Ердоган, «незважаючи на поточні регіональні та глобальні виклики», підтвердили волю Росії та Туреччини до подальшого розвитку відносин.
- Президенти наголосили на ключовому значенні довірчих відносин РФ і Туреччини для досягнення регіональної та міжнародної стабільності.
- Як повідомлялося раніше, за даними української розвідки, Путін мав намір схилити Ердогана допомогти обійти західні санкції за допомогою турецьких нафтових компаній і вільних економічних зон.
Юлія Мельничук, ZN.ua