Шабуніна звільнили з Центру інновацій МОУ, очільник ЦПК говорить про «помсту міністра»

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що його звільнили з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ, де він працював протягом останніх двох місяців.

За словами Шабуніна, звільнення ініціював міністр оборони Олексій Резніков, якому не сподобалося запитання про відсутність в ЗСУ сучасної ІТ-системи логістики.

«Наголошу, що моєму публічному питанню передувало два місяці спроб переконати Міноборони не публічно. На жаль, дрібна помста міністра завершила мою історію в Центрі», - пише Шабунін.

Активіст подякував колегам за роботу, відзначивши серед ключових досягнень Центру право розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО в частині взаємодії систем бойового управління.

Та наголосив на важливості впровадження ІТ-системи логістики в українському війську, що дозволить підвищити ефективність воюючої армії.

«Мене ж повертають в сили ТрО ЗСУ, куди я мобілізувався в перші дні війни. Не думаю, що переведенням помста закінчиться, тож буде цікаво», - підсумував він.

Напередодні Шабунін опублікував у Facebook публічне звернення щодо необхідності впровадження в українській армії ІТ-системи логістики. Користуватися нею без «нормативи» від МОУ військові не можуть.

«Зайве пояснювати критичну важливість ефективної логістики у сучасній війні. Очевидно, що логістика, збудована на папірцях, в 21-му столітті ефективною бути не може», - писав він. Шабунін також нагадав, що аналогічні системи вже передавалися союзниками, однак досі не реалізовані в Україні.