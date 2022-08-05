Шабуніна звільнили з Центру інновацій МОУ, очільник ЦПК говорить про «помсту міністра»

Звільнення Віталій Шабунін пов’язує із запитанням щодо відсутності в української армії сучасної ІТ-системи логістики, інформує ZN.ua.

Шабуніна звільнили з Центру інновацій МОУ, очільник ЦПК говорить про «помсту міністра»
© Суспільне мовлення

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що його звільнили з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ, де він працював протягом останніх двох місяців.

За словами Шабуніна, звільнення ініціював міністр оборони Олексій Резніков, якому не сподобалося запитання про відсутність в ЗСУ сучасної ІТ-системи логістики.

«Наголошу, що моєму публічному питанню передувало два місяці спроб переконати Міноборони не публічно. На жаль, дрібна помста міністра завершила мою історію в Центрі», - пише Шабунін.

Активіст подякував колегам за роботу, відзначивши серед ключових досягнень Центру право розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО в частині взаємодії систем бойового управління.

Та наголосив на важливості впровадження ІТ-системи логістики в українському війську, що дозволить підвищити ефективність воюючої армії.

«Мене ж повертають в сили ТрО ЗСУ, куди я мобілізувався в перші дні війни. Не думаю, що переведенням помста закінчиться, тож буде цікаво», - підсумував він.

Напередодні Шабунін опублікував у Facebook публічне звернення щодо необхідності впровадження в українській армії ІТ-системи логістики. Користуватися нею без «нормативи» від МОУ військові не можуть.

«Зайве пояснювати критичну важливість ефективної логістики у сучасній війні. Очевидно, що логістика, збудована на папірцях, в 21-му столітті ефективною бути не може», - писав він. Шабунін також нагадав, що аналогічні системи вже передавалися союзниками, однак досі не реалізовані в Україні.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Розбиті будинки та залишена техніка: на Харківщині захисники звільнили село ДібрівнеРозбиті будинки та залишена техніка: на Харківщині захисники звільнили село Дібрівне
"Просунулися в глибину": ЗСУ звільнили нові території на Донецькому напрямі, подробиці"Просунулися в глибину": ЗСУ звільнили нові території на Донецькому напрямі, подробиці
Захисники України звільнили два села на сході – ГенштабЗахисники України звільнили два села на сході – Генштаб
Українські захисники звільнили ще сім населених пунктів на ХерсонщиніУкраїнські захисники звільнили ще сім населених пунктів на Херсонщині
Лавров поговорить з Блінкеном, «коли матиме для цього час» — ЗахароваЛавров поговорить з Блінкеном, «коли матиме для цього час» — Захарова
Bloomberg: Кремль говорить про розширення територіальних амбіцій в Україні, тому що програє, а не навпакиBloomberg: Кремль говорить про розширення територіальних амбіцій в Україні, тому що програє, а не навпаки
Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в УкраїніРідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні
Заступник міністра фінансів США обговорить російські санкції з колегами в ЄвропіЗаступник міністра фінансів США обговорить російські санкції з колегами в Європі
З полону звільнили 32 водіїв-волонтерівЗ полону звільнили 32 водіїв-волонтерів
Тищенка звільнили з посади голови «Слуги народу» на ЗакарпаттіТищенка звільнили з посади голови «Слуги народу» на Закарпатті
Последние новости
Подгружаем последние новости