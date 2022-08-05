Окупанти кинули сили на захоплення двох міст на Донбасі: зведення Генштабу на вечір 5 серпня

Йде сто шістдесят третя доба героїчного протистояння України військовому вторгненню Російської Федерації. Ворог активно намагається захопити міста Соледар та Бахмут та відтіснити ЗСУ від західної околиці Донецька.

Про це Генеральний штаб ЗСУ 5 серпня повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

На Сіверському напрямку противник утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Проводить інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження.

З артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст та Грем'яч на Чернігівщині та Старикові Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на недопущення створення Силами оборони сприятливих умов відновлення наступу.

У Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотними літальними апаратами провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепіля.

На Слов'янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, чинив вогняну поразку з артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Камишевахи та Рідного.

У Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля у районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар та Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк.

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційного удару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне становище у районах Бахмута, Зайцева та Вершини, успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

У Новопавлівському та Запорізькому напрямках напрямках противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

Українські військові успішно відобразили черговий ворожий штурм у напрямку Мар'їнки та змусили ворога втекти.

Окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

На Південнобузькому напрямку противник наявними засобами вогневої поразки намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.Противник зробив спробу наступу у напрямку на Лозовому. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

Для виявлення позицій наших підрозділів та коригування вогню артилерії активно використовують безпілотні літальні апарати.

Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджується на підтримці сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування.

Наші підрозділи продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань за певними напрямками. Противник зазнає гострого дефіциту навченого і хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, які зазнають втрат у результаті ведення війни в Україні.