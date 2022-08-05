Окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька – Генштаб

Російські військові не полишають спроб захопити Соледар і Бахмут, інформує ZN.ua.

Російські окупанти зосереджують зусилля та намагаються створити сприятливі умови для захоплення Соледару і Бахмуту, а також прагнуть відтіснити ЗСУ від західної околиці Донецька, розповіли у Генштабі.

Наступальними діями загарбники намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, однак успіху не мали.

Також ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках Красногорівки, Авдіївки та Пісків на Донеччині. А неподалік Мар’їнки захисники України відбили черговий ворожий штурм і змусили противника тікати.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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