Окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька – Генштаб

Російські окупанти зосереджують зусилля та намагаються створити сприятливі умови для захоплення Соледару і Бахмуту, а також прагнуть відтіснити ЗСУ від західної околиці Донецька, розповіли у Генштабі.

Наступальними діями загарбники намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, однак успіху не мали.

Також ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках Красногорівки, Авдіївки та Пісків на Донеччині. А неподалік Мар’їнки захисники України відбили черговий ворожий штурм і змусили противника тікати.