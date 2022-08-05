Китай оголосив про призупинення співпраці з США у кількох сферах через візит Пелосі на Тайвань

Китай оголосив про призупинення співпраці із США у кількох сферах через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg .

Зокрема, Пекін скасовує діалог із Вашингтоном на рівні воєначальників та зустрічі з представниками Сполучених Штатів з питань морської безпеки.

Окрім припинення переговорів із США щодо оборони, Китай оголосив про призупинення співпраці із Вашингтоном у боротьбі зі зміною клімату — одна зі сфер, де дві країни знайшли спільну мову в останні роки.