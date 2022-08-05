"Жодних прав і свобод": в Офісі президента пояснили, чим загрожує Україні "заморозка війни"

Так звана "заморозка" війни в Україні може мати серйозні наслідки для громадян.

"Заморозка" війни в Україні зрештою зробить заручниками мільйони громадян і призведе до того, що стан перетвориться на нову Північну Корею. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Україні потрібно більше постачання озброєння, щоб цього не допустити.

"Як виглядає російська окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти та тортури. Обмежена видача продуктів.

Зазначимо, що раніше на цю тему висловилася посол США НАТО Джуліана Сміт. За її словами, "заморозка" війни в Україні є "однією з можливостей". Дипломат нагадала, що росія часто вдається до подібної методики.

Тим часом президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в "таке дипломатичне болото", як заморожений конфлікт, Україна точно не піде.

"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які піднімалися, тож я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти такого документа у нас точно не буде", - сказав Зеленський.