ЗСУ відкинули ворога ще від одного села під Ізюмом: опубліковано мапу місцевості

Українські захисники упевнено просуваються на Харківському напрямку: змусили російських окупантів відступити від села Дібрівне біля міста Ізюм, інформує Апостроф.

Про це повідомляється на сторінці 93 бригади Холодний Яр.

Зазначається, що бійцям бригади вдалося відтіснити противника за село Дібрівне, пересунувши лінію фронту.

Росіяни, яких українські військові відрізали від постачання, втікали, залишаючи техніку. Перед відступом окупанти замінували населений пункт протипіхотними і протитанковими мінами.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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