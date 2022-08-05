Рівень смертності у окупованому Маріуполі зріс у п'ять разів – міськрада

В місті фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб

Рівень смертності у окупованому Маріуполі зріс у п'ять разів – міськрада
В Маріуполі катострофічна смертність
© Маріупольська міська рада

Рівень смертності в окупованому Маріуполі зріс у п'ять разів. В місті фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб, а тіла померлих людей досі знаходять прямо посеред вулиць. Про це повідомляє Міська рада Маріуполя.

На підтвердження своїх слів Міська рада опублікувала фото трупа людини у мішку, який лежить просто на дорозі.

«На фото труп людини у мішку на перехресті вулиці Ломізова та Азовстальської. Такі випадки не поодинокі. У місті повна антисанітарія та відсутність належної медичної допомоги», - зазначають у міськраді.

Окупанти кажуть про зафіксовані 17 випадків гострої кишкової інфекції. Половина постраждалих - діти. Та за інформацією міськради, реальна картина значно гірша. За даними української влади в умовах повної відсутності медичної допомоги, за тиждень в окупованому місті помирає понад 30 людей.

«Це більше ніж у півмільйонному Маріуполі до початку війни. Через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека розповсюдження холери», - додають і міськраді.

Інформацію підтверджує і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами в лікарнях міста вмирає кожен четвертий пацієнт та катастрофічно не вистачає ліків.

«Ліків не вистачає, цинічно пропонують «купити» в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова)», - зазначає радник мера.

За його словами пацієнтів розміщують по коридорах аби забезпечити нормальні умови для російських військових. Фактично, причиною надвисокої смертності є брак персоналу адже людей просто кидають на самоті.

Дуже важко в окупованому місті і діабетикам. Адже привезений росіянами ендокринолог приймає раз на тиждень в одній з лікарень.

«Він і «роздає» інсулін в шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює», - додає Андрющенко.


Артем Руденко, ZN.ua





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