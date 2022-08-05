Окупанти показово вигнали українця зі свого будинку: "Хотів жити у своїй країні"

Пропагандисти показали сюжет про депортацію мешканця Запорізької області, який виступав проти російської окупації.

На це звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

"Чоловіка, якого звинуватили в «дискредитації влади РФ», вивезли на блокпост і вигнали на підконтрольну Україні територію.

Тобто, жив чоловік у себе вдома, прийшли іноземні загарбники і вигнали його лише тому, що він не кликав їх у гості та хотів жити у своїй країні. Причому пропаганда відкрито про це повідомляє, тим самим підтверджуючи, що росіян на Запоріжжі місцеві сприймають як окупантів та ворогів. А Росія за це тупо мститься мирним жителям і депортує їх, як кримських татар чи чеченців за Сталіна.

Ось і є геноцид. Потім у будинок цієї людини заселять якихось росіян із Нижнього Тагілу. І вони будуть кричати, що Запоріжжя - це їхня споконвічна російська земля", - підкреслив Казанський.